Germania - Tesla, multa da 12 milioni per violazioni nel riciclo delle batterie

La Tesla è stata condannata a pagare una multa di 12 milioni di euro in Germania per la presunta violazione delle leggi tedesche sul riciclo delle batterie per le auto elettriche. La Casa californiana, secondo quanto riporta un documento inviato alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, è stata sanzionata dalla Umweltbundesamt, l'agenzia federale tedesca per la protezione ambientale.

La violazione. La Casa californiana non avrebbe, in particolare, osservato la normativa che impone alle Case automobilistiche di prendere in consegna le batterie a fine ciclo per smaltirle in mondo ecologico. La Tesla ha puntualizzato di aver rispettato i dettami legislativi e ha sottolineato che la ...

La sanzione è stata comminata dall'Agenzia federale tedesca per l'ambiente. La Casa californiana: "Presentata obiezione" ...

Rete di assistenza, bolletta dell'acqua e multa per le batterie, le “grane” di Tesla

Il costruttore californiano ha aumentato la vendite del 50%, ma i centri per la manutenzioni sono aumentati solo dell'11%. In Germania è stato sanzionato pe run totale di oltre 12 milioni di euro ...

