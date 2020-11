Genoa, Scamacca: “Gol per me stesso. Mi sono sempre rialzato”. E quel record nel derby… (Di lunedì 2 novembre 2020) Un gol e un record. Non poteva sperare di meglio Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa e autore della rete che ha regalato il pari al Grifone nel derby contro la Sampdoria. Il centravanti rossoblù è andato a segno stabilendo un curioso primato, anche se non un record assoluto.Scamacca: gol, dedica e recordUn gol nella partita più importante che fa seguito alla doppietta rifilata mercoledì in Coppa Italia al Catanzaro. Gianluca Scamacca esulta e si mostra comprensibilmente felice. "Quando la palla è entrata sinceramente non ci credevo. Era una gara difficile, ma credo che abbiamo fatto bene. Con la presenza del pubblico sarebbe stata una sfida molto diversa, ma noi abbiamo giocato e lottato per loro, sperando di averli resi ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 novembre 2020) Un gol e un. Non poteva sperare di meglio Gianluca, attaccante dele autore della rete che ha regalato il pari al Grifone nel derby contro la Sampdoria. Il centravanti rossoblù è andato a segno stabilendo un curioso primato, anche se non unassoluto.: gol, dedica eUn gol nella partita più importante che fa seguito alla doppietta rifilata mercoledì in Coppa Italia al Catanzaro. Gianlucaesulta e si mostra comprensibilmente felice. "Quando la palla è entrata sinceramente non ci credevo. Era una gara difficile, ma credo che abbiamo fatto bene. Con la presenza del pubblico sarebbe stata una sfida molto diversa, ma noi abbiamo giocato e lottato per loro, sperando di averli resi ...

