Gemma Galgani ricorda Gigi Proietti scomparso oggi: "Persona di famiglia" (Di lunedì 2 novembre 2020) Anche la dama di Uomini e donne Gemma Galgani si è unita in queste ore al coro di addii al grande Gigi Proietti. L'attore romano si è spento oggi alle prime luci dell'alba in una clinica romana, dove era ricoverato da qualche giorno per problemi cardiaci. Proprio oggi avrebbe compiuto 80 anni. Nel post pubblicato da Gemma su Instagram, la dama torinese ha voluto ricordare il profondo affetto che la legava al grande artista, una persona cara e di famiglia, con cui ha condiviso una parte della sua vita professionale e privata.

