Gasperini “Con il Liverpool test per capire il nostro livello” (Di lunedì 2 novembre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – “I complimenti di Klopp per noi sono un grande merito, ma arriviamo alla partita di domani per misurarci con una squadra che è tra le numeri uno d'Europa e del mondo. Sarà un grande test di prestigio per capire il nostro livello”. Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. “Li affronteremo con le giuste e dovute attenzioni, ma pensare di snaturare il nostro modo di giocare mi sembra improbabile”, ha aggiunto il mister nerazzurro in conferenza stampa. Circa la formazione, ‘Gasp' ha anticipato che “sicuramente De Roon e Gosens saranno fuori. Abbiamo la speranza di recuperare tutti gli altri, non ci sono delle lesioni muscolari ma ... Leggi su iltempo (Di lunedì 2 novembre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – “I complimenti di Klopp per noi sono un grande merito, ma arriviamo alla partita di domani per misurarci con una squadra che è tra le numeri uno d'Europa e del mondo. Sarà un grandedi prestigio perillivello”. Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero, alla vigilia della sfida di Champions League contro il. “Li affronteremo con le giuste e dovute attenzioni, ma pensare di snaturare ilmodo di giocare mi sembra improbabile”, ha aggiunto il mister nerazzurro in conferenza stampa. Circa la formazione, ‘Gasp' ha anticipato che “sicuramente De Roon e Gosens saranno fuori. Abbiamo la speranza di recuperare tutti gli altri, non ci sono delle lesioni muscolari ma ...

CorriereCitta : Gasperini “Con il Liverpool test per capire il nostro livello” - CorriereQ : Atalanta-Liverpool, Gasperini: “Ci misuriamo con i migliori al mondo” - MuggianuNicolo : Esonerare #Giampaolo in questo momento non avrebbe senso. I cicli si aprono con le idee, non con i risultati immedi… - Interismo4 : @totofaz Quello che esprime il miglior calcio, che ti fa andare avanti in europa? Perchè allora potremmo dire che G… - PrimaBergamo : Altro record di Gasperini con la Dea: a Crotone vittoria numero 40 (su 80) in Serie A: di Fabio Gennari L’Atalanta… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini “Con Lozano: tacnia, zureja e sustanza, natu jucatore a ppietto a cchillo 'e primma! IlNapolista