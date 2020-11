Gas | geopolitica e finanza Le tre spine di Erdogan con vista Usa

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 novembre 2020) Neanche il terremoto a Smirne, con centinaia di morti e feriti, ferma: la Grecia risponde con anti-Navtex al nuovo Navtex turco illegale per la Oruc Reis, impegnata nuovamente in acque contese a caccia di gas. Intanto Usa e Grecia a braccetto anche nella difesa: entro 2 anni Atene avrà il nuovo P3 Orion anti som dotato del radar israeliano ELM-2022A per bloccare i sottomarini turchi. In sostanza, in attesa del risultato elettorale americano, Ankara continua a muoversi con disinvoltura nel Mediterraneo orientale. Ma oltre alla ricerche nella Zee greca, deve fare i conti con l’alleanza Usa-Grecia nella difesa. E c’è allarme sulle finanze turche. IL NODO DEL GAS La stazione del servizio idrografico navale di Heraklion a Creta ha emesso un anti-Navtex in occasione del nuovo Navtex illegale turco per le indagini di Oruc Reis a 16 miglia a ...