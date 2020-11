Gabriele Rossi racconta la verità: “Ero l’amante di Garko” (Di lunedì 2 novembre 2020) Gabriele Rossi – Photo credit: www.blogtivvu.comIl famoso attore italiano Gabriele Rossi, nella puntata di domenica a Live-Non è la D’Urso, ha aperto il suo cuore davanti le telecamere raccontando il primo incontro con Gabriel Garko. racconta della loro relazione e della prima volta che si sono conosciuti 10 anni prima su un set di una fiction prodotta da Mediaset. Tra i due sembra esserci stato un vero colpo di fulmine che li ha portati a dover vivere la loro storia in maniera segreta. L’attore conosciuto per la sua partecipazioni in diverse fiction, tra cui Tutti pazzi per amore, era la prima volta che ne parlava e l’emozione nel tono della voce era palese. Quando ha iniziato a voler conoscerci meglio i due non potevano viversi alla luce del sole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)– Photo credit: www.blogtivvu.comIl famoso attore italiano, nella puntata di domenica a Live-Non è la D’Urso, ha aperto il suo cuore davanti le telecamerendo il primo incontro con Gabriel Garko.della loro relazione e della prima volta che si sono conosciuti 10 anni prima su un set di una fiction prodotta da Mediaset. Tra i due sembra esserci stato un vero colpo di fulmine che li ha portati a dover vivere la loro storia in maniera segreta. L’attore conosciuto per la sua partecipazioni in diverse fiction, tra cui Tutti pazzi per amore, era la prima volta che ne parlava e l’emozione nel tono della voce era palese. Quando ha iniziato a voler conoscerci meglio i due non potevano viversi alla luce del sole ...

