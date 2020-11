Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra stanno insieme? Potrebbe essere il nuovo fidanzato dopo Gabriel Garko (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri sera Gabriele Rossi ci ha letteralmente conquistati tutti con la sua bellezza ed educazione. L‘attore ha parlato della sua relazione (ormai finita) con Gabriel Garko svelando di avere un nuovo fidanzato da circa dieci mesi che Potrebbe essere proprio l’ex vincitore di X Factor Lorenzo Licitra. Il fidanzato di Gabriele Rossi è Lorenzo Licitra?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri seraci ha letteralmente conquistati tutti con la sua bellezza ed educazione. L‘attore ha parlato della sua relazione (ormai finita) consvelando di avere unda circa dieci mesi cheproprio l’ex vincitore di X Factor. Ildi?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

