Gabriele Rossi: "Con Gabriel Garko siamo stati amanti, avevo 19 anni"

Per la prima volta l'attore e ballerino Gabriele Rossi ha raccontato la sua storia d'amore tormentata con Gabriel Garko a "Live – Non è la d'Urso". Oggi i due sono in ottimi rapporti "penso di averlo voluto io fortemente, sforzandomi tanto e a caro prezzo", ha rivelato Gabriele che poi ha confermato di essere felicemente fidanzato da dieci mesi con un altro ragazzo, secondo diversi rumors sembra che il nuovo amore sia un cantante. La passione è scoppiata sul set de "L'onore e il rispetto 2" quando Gabriele Rossi aveva 19 anni e Gabriel Garko ne aveva 36. Cinque mesi di relazione clandestina anche ...

