FUORI POSTO, la protesta a suon di musica contro la chiusura dei luoghi culturali di tre cantautrici torinesi (Di lunedì 2 novembre 2020) FUORI POSTO, è il titolo della canzone che tre cantautrici torinesi, Francesca Siano, in arte Francamente, Anna Castiglia e Rossana De Pace, hanno comPOSTO e cantato in segno di protesta pacifica sui mezzi della città, in questi giorni a seguito delle restrizioni previste nell'ultimo DPCM del governo, che ha previsto la chiusura immediata di teatri, cinema e sala concerto. Oltre ad un brano musicale, FUORI POSTO è uno stato d'animo, hanno raccontato le tre musiciste, una denuncia per raccontare come la cultura e l'arte siano state private degli spazi e delle occasioni per potersi esprimere. Qual è stato il vostro primo pensiero nel leggere le ...

