FS Italiane | Dante su “La Freccia” in un viaggio alla scoperta dell’Italia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Il grande, enigmatico, misteriosocampeggia sulla copertina dell’ultima edizione de La Freccia, il magazine di FSconsultabile in formato digitale e distribuito nelle principali stazioni, che dedica al poeta toscano l’ultimo numero di novembre. Assieme a lui due poeti italiani indimenticabili, Virgilio e Sordello da Goito, stretti in un abbraccio amichevole, un gesto naturale, segno di amicizia e fratellanza, che il Covid ha reso impossibile. Un omaggio del Gruppo FS a, in vista dell’anniversario dei 700 annisua morte, nel 2021, e l’auspicio di una “Vita Nova” per l’anno che verrà. Il poeta guida il lettore in unfantastico, nell’Italia che spesso non si conosce, ...