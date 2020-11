Franceska Pepe e il coronavirus non respiravo poi il tampone è negativo

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 2 novembre 2020) L’ex gieffinaaveva svelato ai suoi follower su “Instagram”, di essere molto spaventata, e di essere positiva al Covid. A “Live non è la D’urso” peròha tranquillizzato i suoi fan spiegando che la paura per fortuna era dovuta solo a un errore, dato che lei dopo ulteriori esami è risultata negativa al. Tutto è partito da un test sierologico: “Nel viaggio a Cinecittà – ha raccontato nella trasmissione di Barbara D’Urso – ho fatto il test sierologico, capisco che c’è un problema e mi dicono che è positivo. Non me l’aspettavo perché sono ipocondriaca e ci sto attentissima, quindi mi sono spaventata. Sono tornata subito a casa e ho iniziato ...