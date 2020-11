Francesco Totti positivo | le lacrime di Ilary Blasi – FOTO

virginiaraggi : Un abbraccio a Francesco @Totti, risultato positivo al Covid. Auguri per una pronta e rapida ripresa. - MediasetTgcom24 : Francesco Totti positivo al coronavirus - fanpage : ?? Ultim'ora Francesco Totti positivo al Covid - StaseraItalia : Francesco Totti è positivo al covid Parla Giovanni Malagò a #Staseraitalia - edicolasportiva : Totti positivo, il messaggio della Raggi: 'Guarisci presto Francesco' -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

ROMA (ITALPRESS) Francesco Totti positivo al Covid-19 e in isolamento nella sua abitazione. L'ex capitano giallorosso, che avrebbe avvertito lievi sintomi nei giorni scorsi, aveva perso recentemente i ...Totti, che è uscito provatissimo dal lutto per la perdita di papà Enzo, non ha voluto divulgare la notizia personalmente, come invece avevano fatto sui loro profili social moltissimi calciatori e spor ...