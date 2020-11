Francesco Totti positivo al Covid | è in isolamento Il 12 ottobre era morto il padre Enzo

(Di lunedì 2 novembre 2020)al-19. L?ex attaccante della Roma ha contratto il virus e si trova in regime dinella sua villa all?Eur in attesa di...

DiMarzio : Francesco #Totti è positivo al coronavirus - Corriere : Francesco Totti positivo al Covid, ha solo qualche linea di febbre - ilfoglio_it : ++ Esclusivo. Il ricordo al Foglio di Francesco Totti #Proietti ++ - CiaoKarol : ?? +++ ULTIMA ORA +++?? Anche Francesco Totti positivo al Coronvirus: ha accusato sintomi e debolezza - GIUSPEDU : RT @Glongari: Francesco #Totti positivo al #COVID19 @tvdellosport -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

La Repubblica

Anche Francesco Totti è stato contagiato dal Covid-19. Da quanto si apprende, l'ex capitano della Roma è risultato positivo al tampone e ora si trova in isolamento fiduciario nella sua abitazione.Positivo al Covid-19 anche Francesco Totti, il quale lo scorso 12 ottobre ha perso il papà proprio per colpa del virus. Anche la mamma era stata colpita, seppur in forma lieve. La notizia della ...