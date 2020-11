Francesco Totti positivo al Covid-19 Anche Ilary Blasi contagiata?

Leggi su zon

(Di lunedì 2 novembre 2020)è risultatoal-19: sarebbe sintomatico con febbre da diversi giorni.la mogliedal virus? Il-19 colpisce. L’ex-capitano della Roma, leggenda del club giallorosso, è risultatoal tampone effettuato nei giorni scorsi. A darne la notizia è il portale Roma News che spiega come il “Pupone” sia lievemente sintomatico, in seguito alla febbre riscontrata nei giorni scorsi e che lo tiene chiuso in casa da un po’ di tempo. Stando alle indiscrezioni però sembra che la situazione influenzale disia già in ...