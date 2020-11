Francesco Totti è positivo al Coronavirus

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 novembre 2020)in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre), ex capitano della Roma, è risultatoal. Secondo quanto si apprende,si trova in isolamento nella sua villa a Roma, quartiere Torrino. Anche la moglie Ilary Blasi dovrebbe essere risultata positiva alla Covid-19. Circa due settimane fa, la madre dell’ex calciatore giallorosso era stata contagiata, e lo scorso 12 ottobre il papà Enzo era scomparso proprio a seguito di complicazioni dovute alla malattia. Leggi anche: «Ho sconfitto il virus, ma tu non sei Zlatan: non sfidarlo». Fontana chiede aiuto a Ibra contro l’epidemia – Il video Cristiano Ronaldo su Instagram: «Il tampone è una str***ata». Burioni: ...