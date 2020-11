Fortnite | Le migliorie Nextgen e come avere Ghost Rider GRATIS

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 2 novembre 2020)si appresta ad arrivare su Xbox Series X/S e PS5 con le dovuteche non è possibilesulle console di fine generazione. A seguire vi riportiamo la lista completa di tutte lesvelate da Epic Games, informandovi inoltre che l’azienda ha preparato un regalo per tutti i giocatori in occasione dei vecchi tempi.per Xbox Series XS Risoluzione 4K a 60 FPS su Series XGrafica e fisica dinamica su Series XRisoluzione 1080p a 60 FPS su Series SEntra più rapidamente in partitaSchermo condiviso miglioratosu PlayStation 5 Risoluzione 4K a 60 FPSGrafica e fisica dinamicaImmersione controller DualSenseSeleziona la tua modalità preferita dalla schermata principale di PS5Entra più rapidamente in ...