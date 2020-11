Formula 1 | il Gran Premio di Imola “aperto” da 4 Eurofighter dell’Aeronautica Militare

(Di lunedì 2 novembre 2020) Una formazione di 4 cacciadell'Aeronauticaha sorvolato domenica primo novembre 2020 l'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" didando idealmente il via aldi1 dell'Emilia Romagna, 13esimo appuntamento del mondiale 2020, con il circus ritornato nella città bolognese dopo 14 anni d'assenza. I quattro caccia intercettori sono partiti dal 4° Stormo di Grosseto e dal 51esimo Stormo di Istrana (Tv), reparti operativi dell'Aeronauticache assicurano quotidianamente la difesa dello spazio aereo nazionale e della Nato.Glidel 4° Stormo, in particolare, hanno sui timoni di coda il cavallino rampante di Francesco Baracca, simbolo che da circa 100 anni lega indissolubilmente la Scuderia ...

Gara ancora una volta strepitosa per Lewis Hamilton, con una gestione del primo stint su gomma media da antologia, che gli ha permesso di guadagnare due posizioni e di portarsi in testa alla gara. Poi ...Andiamo ad analizzare insieme a voi il Gran Premio dell'Emilia Romagna di Formula 1 dove, nonostante la vittoria del titolo costruttori, Mercedes potrebbe perdere per il 2021 sia Toto Wolff che Lewis ...