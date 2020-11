Fondazione Cariplo | al via i nuovi progetti del bando Sottocasa per Lacittàintorno

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 3 novembre 2020) Tornano idi “”, l’azione dedicata al sostegno delle iniziative culturali nell’ambito de Lacittàintorno, il programma diattivo dal 2017, che coinvolge gli abitanti dei contesti urbani fragili nella riattivazione e risignificazione degli spazi inutilizzati o in stato di degrado, per migliorare la qualità della vita in questi territori e favorire la creazione di «nuove geografie» cittadine. Incontri, spettacoli teatrali, passeggiate, concerti, performance artistiche, riqualificazioni, mostre, e una free press: da Corvetto a Chiaravalle, da via Padova ad Adriano,conferma ancora una volta il proprio contributo a sostegno di azioni di prossimità, promosse dalle reti locali, ...