Flavio Insinna ricorda Gigi Proietti "Questa è l'anteprima dell'Eredità che mai avrei voluto fare" (Di lunedì 2 novembre 2020) Questa sera Flavio Insinna ha aperto in maniera diversa dal solito L'eredità. Nell'anteprima, registrata probabilmente oggi dopo l'annuncio della scomparsa di Gigi Proietti, il padrone di casa del game show di Rai 1, visibilmente commosso e provato, ha accolto così i suoi telespettatori: Buonasera, questa è l'anteprima che mai vorresti fare nella vita. È l'anteprima per salutare il maestro Gigi Proietti. Lo dobbiamo salutare secondo me con un applauso infinito, un grazie. Non smetteremo mai di ringraziarlo per tutte le emozioni e le perle che ci ha regalato lungo tutta la sua carriera. Alcuni di noi hanno avuto anche il privilegio di essere suoi allievi e, tra le mille cose che ci ha insegnato, ci ha spiegato come andare in scena ...

