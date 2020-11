Firenze | senza mascherine aggredisce la polizia municipale Arrestato in piazza Repubblica

DantiNicola : Quello che abbiamo visto a #Firenze stanotte è vergognoso e non ha niente a che vedere col malessere di cittadini e… - forumJuventus : Chiesa: 'Orgoglioso di essere alla Juve, ringrazio Firenze e la Fiorentina senza polemiche. Siamo tutti col mister,… - Tg1Raiofficial : Gravi incidenti ieri sera a #Firenze, molotov e bombe carta contro la polizia. La manifestazione era stata lanciata… - DarkForce78 : RT @RadioSavana: Firenze, senza mascherina si ribella ai controlli della Polizia Locale e scatta l'arresto. Alla richiesta di documenti, si… - albastraniera : RT @RadioSavana: Firenze, senza mascherina si ribella ai controlli della Polizia Locale e scatta l'arresto. Alla richiesta di documenti, si… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze senza

Agenzia ANSA

Su tutti è il nome di Maurizio Sarri quello in cima alle preferenze del club, anche se non mancano gli ostacoli da superare. I viola valutano anche la promozione in prima squadra di Alberto Aquilani ...FIRENZE. Reclutati i 500 operatori per il tracciamento, annunciati nei giorni scorsi per le tre centrali individuate nei poli fieristici di Firenze ...