Fiorentina: Commisso molto irritato. Iachini vicino all’esonero. Sarri in attesa (Di lunedì 2 novembre 2020) FIRENZE – Sembra molto irritato, Rocco Commisso, per la figuraccia della Fiorentina all’Olimpico contro la Roma. Neswsuno ancora lo vuol dire, ma Beppe Iachini sarebbe vicinissimo all’esonero. Del resto, come ha sottolineato anche Firenze Post subito dopo la fine della partita dell’Olimpico, che senso ha prolungare l’agonia? Ormai fra allenatore e tifosi viola la distanza … Leggi su firenzepost (Di lunedì 2 novembre 2020) FIRENZE – Sembra, Rocco, per la figuraccia dellaall’Olimpico contro la Roma. Neswsuno ancora lo vuol dire, ma Beppesarebbe vicinissimo all’esonero. Del resto, come ha sottolineato anche Firenze Post subito dopo la fine della partita dell’Olimpico, che senso ha prolungare l’agonia? Ormai fra allenatore e tifosi viola la distanza …

Il ko in casa della Roma, dopo una prestazione molto negativa, avvicina l'esonero del tecnico viola. I poossibili sostituti ...

Una scelta in famiglia - ipotizzata dal TGR Rai (LEGGI ) - che permetterebbe così alla Fiorentina di decidere con la sosta il nome di un eventuale sostituto dell’attuale tecnico viola (ammesso e non c ...

