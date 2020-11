Figc, Gravina avverte: “Non fermate il calcio, si rischia il collasso del sistema” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Non fermate il calcio, c’è il rischio che collassi il sistema”. Questo l’appello del presidente della Figc, Gabriele Gravina in una mail inviata ai ministri Gualtieri, Spadafora e Speranza. A rivelarlo è stato il Corriere dello Sport, specificando di come il numero uno della Federcalcio abbia avvertito il governo delle possibili ripercussioni che avrebbe un nuovo stop del campionato di calcio. Nel frattempo in Italia si attendono oggi le nuove misure restrittive per contenere la pandemia di Covid-19. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Nonil, c’è il rischio che collassi il sistema”. Questo l’appello del presidente della, Gabrielein una mail inviata ai ministri Gualtieri, Spadafora e Speranza. A rivelarlo è stato il Corriere dello Sport, specificando di come il numero uno della Federabbia avvertito il governo delle possibili ripercussioni che avrebbe un nuovo stop del campionato di. Nel frattempo in Italia si attendono oggi le nuove misure restrittive per contenere la pandemia di Covid-19.

