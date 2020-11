FIFA 21 | Il Milan entra nel mondo eSports

Leggi su fifaultimateteam

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’ingresso neldeglicon la nuova squadra ACQlash. Ilper la prima volta nel dinamicodegligrazie alla partnership strategica con QLASH, l’azienda globale leader negliche recentemente ha vinto il premio Best Italian Team agli Italian E-sports Awards. Nasce così la nuova squadra ACQLASH che parteciperà ai tornei a tema calcistico e non solo, in un settore dove la competizione è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni grazie al lancio degli omologhi campionati nazionali di. I colori dell’ACQLASH ...