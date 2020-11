FIFA 21: Esilarante Players Ratings Reaction dei giocatori dell’Inter – Assente Romelu Lukaku (Di lunedì 2 novembre 2020) Il club neroazzurro, tramite il canale ufficiale youtube, ha divulgato un divertente video Reaction di alcuni giocatori che hanno scoperto l’overall e le stats ufficiali delle loro carte disponibili nella modalità FIFA 21 Ultimate Team. I protagonisti del video sono il centrocampista danese Eriksen, l’attaccante argentino Lautaro Martinez, il terzino inglese Ashley Young, il giovane difensore italiano Alessandro Bastoni ed il neo acquisto Achraf Hakimi. Nel video non è passata inosservata l’assenza del gigante belga Romelu Lukaku, probabilmente non è stata una scelta casuale viste le pesanti accuse pubblicate su twitter dall’attaccante nei confronti della software house canadese. Alcuni di loro hanno ironicamente criticato EA Sports per i valori ... Leggi su fifaultimateteam (Di lunedì 2 novembre 2020) Il club neroazzurro, tramite il canale ufficiale youtube, ha divulgato un divertente videodi alcuniche hanno scoperto l’overall e le stats ufficiali delle loro carte disponibili nella modalità21 Ultimate Team. I protagonisti del video sono il centrocampista danese Eriksen, l’attaccante argentino Lautaro Martinez, il terzino inglese Ashley Young, il giovane difensore italiano Alessandro Bastoni ed il neo acquisto Achraf Hakimi. Nel video non è passata inosservata l’assenza del gigante belga, probabilmente non è stata una scelta casuale viste le pesanti accuse pubblicate su twitter dall’attaccante nei confronti della software house canadese. Alcuni di loro hanno ironicamente criticato EA Sports per i valori ...

Diversi giocatori hanno filmato un nuovo e folle bug di FIFA 21 che fa saltare i calciatori come nemmeno CR7 riesce a fare nei momenti di massima forma.. Diversi giocatori hanno filmato un nuovo e ...

FIFA 21 è ancora protagonista di un assurdo ed esilarante bug. I nostri giocatori durante le partite salteranno letteralmente troppo in aria.

