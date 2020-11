Ferrari, che spettacolo ignobile a Imola. Eppure c’è chi è contento del lavoro di Binotto (Di lunedì 2 novembre 2020) C’è qualcosa che funziona in questo nella squadra Ferrari? La macchina non direi, la strategia nEppure, i piloti invece, uno demotivato, l’altro ancora regge. Poi ci sono i tifosi depressi e angosciati mentre l’amministratore delegato Louis Carey Camilleri si dice pure molto soddisfatto del lavoro fatto da Mattia Binotto. Mi sorge un dubbio allora su quale fosse il lavoro o compito da svolgere, non quello di far vincere la squadra evidentemente, altrimenti che avrebbe fatto o detto il caro Camilleri? La SF1000, dopo Portimao, ad Imola torna ad essere nuovamente quella monoposto troppo difficile da guidare e dalle prestazioni ormai inferiori anche alla “sottomarca” della Red Bull, ovvero, l’Alpha Tauri motorizzata Honda. Oltre a Kvjat sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) C’è qualcosa che funziona in questo nella squadra? La macchina non direi, la strategia n, i piloti invece, uno demotivato, l’altro ancora regge. Poi ci sono i tifosi depressi e angosciati mentre l’amministratore delegato Louis Carey Camilleri si dice pure molto soddisfatto delfatto da Mattia. Mi sorge un dubbio allora su quale fosse ilo compito da svolgere, non quello di far vincere la squadra evidentemente, altrimenti che avrebbe fatto o detto il caro Camilleri? La SF1000, dopo Portimao, adtorna ad essere nuovamente quella monoposto troppo difficile da guidare e dalle prestazioni ormai inferiori anche alla “sottomarca” della Red Bull, ovvero, l’Alpha Tauri motorizzata Honda. Oltre a Kvjat sarebbe ...

