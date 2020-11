Ferencvaros-Juventus in tv in chiaro? Canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Ladi Andrea Pirlo si prepara ad un importante esame contro gli ungheresi delnella terza giornata del gruppo G di Champions League. I bianconeri, dopo il passo falso nell’ultimo impegno europeo in casa contro il Barcellona, hanno voglia di rivalsa, mentre ilè reduce dal buon pareggio contro la Dinamo Kiev e ora non vuole fallire l’appuntamento con la vittoria. Appuntamento da non perdere mercoledì 4 novembre alle ore 21 alla “Groupama Arena” di Budapest. La gara sarà trasmessa inesclusiva da Sky su Sky Sport Uno. Lasarà visibile su Sky Go e Now Tv.