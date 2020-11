Ferencvaros-Juventus | Champions League | programma | orario | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) Terza giornata di partite nelladi calcio 2020, che vedrà impegnata anche ladei ritrovato Cristiano Ronaldo, che sfiderà gli ungheresi del, per una sfida da non fallire, specie dopo il ko subito per mano del Barcellona nell’ultimo turno. La partita si svolgerà mercoledì 4 novembre 2020, a partire dalle ore 21, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming, attraverso le piattaforme in abbonamento Sky Go e Now Tv. Ildelle partita e come vederle in tv e streaming:calcio 2020 Mercoledì 4 novembre 2020 Ore 21 ...