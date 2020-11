Fatebenefratelli e ritardi negli stipendi | la direzione ‘bacchetta’ la Uil | “Crea panico inutilmente”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ lacentrale della Provincia Religiosa di San Pietro, titolare dell’ospedaledi Benevento, a replicare a Giovanni De Luca, sindacalista Uil, che nei giorni scorsi aveva lamentato inel pagamento degliper i dipendenti del nosocomio. Precisa ladell’ospedale: “Dispiace rilevare che nonostante gli sforzi per assicurare mensilmentee regolarità contributiva e assicurativa, non sia mancata l’occasione per diffondere notizie allarmistiche. Infatti, per un mero disguido tecnico – informatico con l’istituto bancario, l’accredito delloo sarà eseguito nella giornata odierna (2 novembre 2020), sebbene ...