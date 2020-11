European Tour Shinkwin re di Cipro Gagli | finale amaro

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo quello di Ross McGowan all'Open d'Italia è arrivato il successo di Callumal Cyprus Open. A Paphos prima vittoria in carriera sul massimo circuito continentale del golf maschile per ...

ansacalciosport | Golf: European Tour, Donaldson ci riprova dopo 6 anni. E' il leader del Cyprus Open. Gallese tallonato da 5 insegui… - apetrazzuolo : Golf: European Tour, Donaldson ci riprova dopo 6 anni

Dopo quello di Ross McGowan all’Open d’Italia è arrivato il successo di Callum Shinkwin al Cyprus Open. A Paphos prima vittoria in carriera sul massimo circuito continentale del golf maschile per Shin ...Dopo il Cyprus Open, torneo dello European Tour, anche il PGA Tour di golf ha avuto bisogno di un playoff per decidere le proprie sorti in questa domenica. A trionfare al Bermuda Championship 2020 è l ...