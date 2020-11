Estratta dalla Moringa una rivoluzionariaproteina Anti Pollution (Di lunedì 2 novembre 2020) (Torino, 2 novembre 2020) - L'inquinamento ambientale sta diventando una delle cause maggiori di invecchiamento precoce della pelle esposta, tipicamente viso, mani e collo. "Sta emergendo che l'inquinamento delle polveri sottili causate dal traffico sia da considerare come il maggior fattore di tossicità per la pelle, il sogno di una pelle perfetta è finito per coloro che vivono e lavorano in aree inquinate dal traffico a meno che non prendano subito misure per proteggere la loro pelle", ha detto il dott. Mervyn Patterson, medico cosmetico presso le cliniche mediche di Woodford nel Regno Unito. Uno degli ultimi studi del Prof. Jean Krutmann, direttore dell'Istituto di ricerca Leibniz per la medicina ambientale in Germania, ha dimostrato che l NO2 (diossido di azoto) aumenta anche l'invecchiamento. Hanno effettuato lo studio su persone sia in Germania che in Cina e hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) (Torino, 2 novembre 2020) - L'inquinamento ambientale sta diventando una delle cause maggiori di invecchiamento precoce della pelle esposta, tipicamente viso, mani e collo. "Sta emergendo che l'inquinamento delle polveri sottili causate dal traffico sia da considerare come il maggior fattore di tossicità per la pelle, il sogno di una pelle perfetta è finito per coloro che vivono e lavorano in aree inquinate dal traffico a meno che non prendano subito misure per proteggere la loro pelle", ha detto il dott. Mervyn Patterson, medico cosmetico presso le cliniche mediche di Woodford nel Regno Unito. Uno degli ultimi studi del Prof. Jean Krutmann, direttore dell'Istituto di ricerca Leibniz per la medicina ambientale in Germania, ha dimostrato che l NO2 (diossido di azoto) aumenta anche l'invecchiamento. Hanno effettuato lo studio su persone sia in Germania che in Cina e hanno ...

positionsgi : RT @5HOnCharts: Non è #Halloween2020 senza “I’m In Love With A Monster” delle Fifth Harmony. Il brano, nonostante sia una semplice traccia… - resjstforarjana : RT @5HOnCharts: Non è #Halloween2020 senza “I’m In Love With A Monster” delle Fifth Harmony. Il brano, nonostante sia una semplice traccia… - 5HOnCharts : Non è #Halloween2020 senza “I’m In Love With A Monster” delle Fifth Harmony. Il brano, nonostante sia una semplice… -

Ultime Notizie dalla rete : Estratta dalla Estratta dalla Moringa una rivoluzionaria proteina Anti Pollution Yahoo Finanza Estratta dalla Moringa una rivoluzionariaproteina Anti Pollution

"Sta emergendo che l’inquinamento delle polveri sottili causate dal traffico sia da considerare come il maggior fattore di tossicità per la pelle, il sogno di una pelle perfetta è finito per coloro ch ...

Esce il 2 novembre Killer, il nuovo singolo di Myky, estratto dall'album MARS

Il singolo arriva a conclusione del percorso promozionale dell'album, nel pieno di un momento storico complesso, in cui chi lotta per portare avanti i propri progetti artistici, o più in generale i pr ...

"Sta emergendo che l’inquinamento delle polveri sottili causate dal traffico sia da considerare come il maggior fattore di tossicità per la pelle, il sogno di una pelle perfetta è finito per coloro ch ...Il singolo arriva a conclusione del percorso promozionale dell'album, nel pieno di un momento storico complesso, in cui chi lotta per portare avanti i propri progetti artistici, o più in generale i pr ...