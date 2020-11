(Di lunedì 2 novembre 2020) (A cura di Luca, responsabile del programmae Risorse dell’Istituto Affari Internazionali)Nell’ultimo dibattito presidenziale, l’intento programmatico di Joe Biden “mi impegnerò nella transizione energetica perché l’industria del petrolio inquina considerevolmente” è stato liquidato da Donald Trump con un indisponente e sarcastico “oh, I see”. I temi dell’e delsono stati centrali nella campagna elettorale e potrebbero influenzare ildel 3 novembre.Negli Stati Uniti il dibattito su questi temi è ancor più polarizzato che in Europa. A differenza dell’Europa, gli Stati Uniti sono anche una superpotenza fossile. L’estrazione di ...

CarloStagnaro : [thread] Ricordate il Piano nazionale #energia e #clima? Ebbene, finalmente la Commissione UE (@europainitalia) ha… - Cholula72 : RT @HuffPostItalia: Energia e clima indirizzeranno il voto americano? (di L. Franza) - HuffPostItalia : Energia e clima indirizzeranno il voto americano? (di L. Franza) - FinanciaLounge : L’#Europa viaggia sempre più spedita verso un’#economia #greendeal @PictetAMItalia #EconomiaVerde #sostenibilità… - IAIonline : RT @AffInt: ????L'estremismo di Trump da un lato e l'ambizione di Biden dall'altro: negli Stati Uniti superpotenza fossile il dibattito sulla… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia clima

L'HuffPost

I temi dell’energia e del clima sono stati centrali nella campagna elettorale e potrebbero influenzare il voto del 3 novembre. Negli Stati Uniti il dibattito su questi temi è ancor più polarizzato che ...02/11/2020 Energia e Ambiente: la commissione europea approva il Paesc di Bagheria . Buone notizie per il PAESC, il piano d’azione per l’energia sostenibile ed il clima del Co ...