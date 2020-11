E’morto, nel giorno del suo 80esimo compleanno, Gigi Proietti (Di lunedì 2 novembre 2020) Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morto, nel giorno del suo 80esimo compleanno, il grande attore Gigi Proietti Lutto nel mondo del teatro e del cinema: Gigi Proietti si è spento nel giorno del suo 80esimo compleanno. Il celebre attore romano è morto nella clinica dove era stato ricoverato per gravi problemi cardiaci. Attore … L'articolo E’morto, nel giorno del suo 80esimo compleanno, Gigi Proietti Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di lunedì 2 novembre 2020) Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morto, neldel suo, il grande attoreLutto nel mondo del teatro e del cinema:si è spento neldel suo. Il celebre attore romano è morto nella clinica dove era stato ricoverato per gravi problemi cardiaci. Attore … L'articolo E’morto, neldel suoCuriosauro.

SkyTG24 : E' morto a Roma #GigiProietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno - RaiNews : Gigi Proietti è morto nelle prime ore del mattino in una clinica romana in seguito ad un attacco cardiaco - chetempochefa : “Sean è morto nel sonno ed era molto tranquillo. Sono stata con lui tutto il tempo. Questo è quello che voleva. Era… - giorgiogaias : RT @RaiNews: Gigi Proietti è morto nelle prime ore del mattino in una clinica romana in seguito ad un attacco cardiaco - CultEvent_tweet : RT @SkyTG24: E' morto a Roma #GigiProietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno -

