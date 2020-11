Emergenza Coronavirus, il Premier Conte parla al Senato: segui la diretta (Di lunedì 2 novembre 2020) Giuseppe Conte sta parlando in questo momento al Senato riferendo in merito all’Emergenza Coronavirus. L’intervento segue quello di stamattina alla Camera. “Siamo costretti a intervenire in un’ottica di prudenza e massima precauzione, per attuare ulteriori misure e seguire la più stringente strategia Contenitiva e mitigativa del contagio. La strategia va modulata in base alle differenti criticità dei territori graduando la severità delle misure. E’ necessario intervenire con un regime differenziato basato sui diversi scenari regionali”. Ha detto il Premier, Giuseppe Conte, nel corso delle comunicazioni alla Camera sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Giuseppestando in questo momento alriferendo in merito all’. L’intervento segue quello di stamattina alla Camera. “Siamo costretti a intervenire in un’ottica di prudenza e massima precauzione, per attuare ulteriori misure ere la più stringente strategianitiva e mitigativa del contagio. La strategia va modulata in base alle differenti criticità dei territori graduando la severità delle misure. E’ necessario intervenire con un regime differenziato basato sui diversi scenari regionali”. Ha detto il, Giuseppe, nel corso delle comunicazioni alla Camera sulla situazione epidemiologica e sulle eventuali ...

LegaSalvini : EMERGENZA CORONAVIRUS, IL CENTRODESTRA DICE NO A CONTE: 'NESSUNA CABINA DI REGIA, CI VEDIAMO IN PARLAMENTO' - zaiapresidente : ?????? Alle 12.30 in diretta Facebook darò importanti comunicazioni in merito all'emergenza coronavirus. Vi aspetto. ??… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, gli infermieri: 'Servono misure più restrittive, chi gestisce l'emergenza si è dimostrato inadeguato'… - Ecatetriformis : RT @SardiniaPost: Scoppia la polemica sull’ospedale da campo realizzato davanti alla struttura del San Francesco di Nuoro per supportare l’… - CorriereCitta : Emergenza Coronavirus, il Premier Conte parla al Senato: segui la diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Coronavirus Emergenza coronavirus, braccio di ferro Governo-Regioni: slitta il nuovo Dpcm Il Faro Online CORONAVIRUS: le MASCHERINE sono un problema per l'AMBIENTE, NON si decompongono!

Le Mascherine risultano un grave problema per l'Ambiente L’emergenza coronavirus in atto preoccupa non solo dal punto di vista sanitario ed economico, ma anche da quello ambientale. I problemi riguard ...

Coronavirus: #iomitesto, Comune Bergamo sostiene campagna su test diagnostici

Bergamo, 2 nov (Adnkronos Salute) - Si chiama #iomitesto la campagna di comunicazione di Italiaonline che il Comune di Bergamo ha deciso di ...

Le Mascherine risultano un grave problema per l'Ambiente L’emergenza coronavirus in atto preoccupa non solo dal punto di vista sanitario ed economico, ma anche da quello ambientale. I problemi riguard ...Bergamo, 2 nov (Adnkronos Salute) - Si chiama #iomitesto la campagna di comunicazione di Italiaonline che il Comune di Bergamo ha deciso di ...