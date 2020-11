Elodie cambia look | le foto | forse questa volta ha esagerato?

(Di lunedì 2 novembre 2020) Questo articolo .sa sempre e comunque come far parlare per sé. Ed ecco che per la cantante arriva il nuovo. Cosa pensano i fan?è senza alcun dubbio una delle cantanti del momento. Basti pensare al successo che ha ottenuto la scorsa estate, con le sue ‘Guaranà’ e ‘Ciclone. Due hit che hanno scalato …

peppe_p_94 : Ogfi mi sento Elodie nel montaggio di techetechete che cambia abito ogni 5 secondi perchè sto squagliando -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie cambia

Yahoo Finanza

Elodie sa sempre e comunque come far parlare per sé. Ed ecco che per la cantante arriva il nuovo look. Cosa pensano i fan?La celebre cantante italiana Elodie si è mostrata di recente in una veste inedita che ha lasciato letteralmente allibiti i suoi fan.