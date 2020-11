Elezioni Usa, Trump pronto a dichiarare la vittoria elettorale già di notte (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump sarebbe pronto a dichiararsi vincitore alle Elezioni Usa qualora dovesse essere dato in vantaggio nelle prime proiezioni negli stati Ohio, Florida, North Carolina, Texas, Iowa, Arizona e Georgia. Lo si apprende dall’entourage del tycoon, che ha dunque intenzione di dichiarare la vittoria elettorale già di notte anche se i sondaggi lo danno assolutamente in svantaggio nei confronti di Biden. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla Casa Bianca, il presidente Donaldsarebbea dichiararsi vincitore alleUsa qualora dovesse essere dato in vantaggio nelle prime proiezioni negli stati Ohio, Florida, North Carolina, Texas, Iowa, Arizona e Georgia. Lo si apprende dall’entourage del tycoon, che ha dunque intenzione dilagià dianche se i sondaggi lo danno assolutamente in svantaggio nei confronti di Biden.

