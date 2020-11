Elezioni USA, Trump e Biden alla volata finale. Con l’incognita “Swing States” (Di lunedì 2 novembre 2020) I sondaggi dicono Biden, ma c’è chi non esclude una rimonta – che avrebbe del clamoroso – del Presidente in carica. Il mondo guarda con il fiato sospeso alle Elezioni USA che stabiliranno se sarà Trump bis oppure toccherà all’ex vicepresidente democratico prendere in mano le chiavi della Casa Bianca per i prossimi quattro anni. Vero ago della bilancia della delicatissima partita – che cambierà o confermerà il volto dell’America – sono gli “Swing States”. Se alcuni Stati sono, infatti, tradizionalmente schierati con il candidato repubblicano mentre altri sono una roccaforte per il candidato democratico, gli “Swing States”, non sono né rossi né blu, i colori dei due grandi partiti americani. Sono quelli considerati in ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) I sondaggi dicono, ma c’è chi non esclude una rimonta – che avrebbe del clamoroso – del Presidente in carica. Il mondo guarda con il fiato sospeso alleUSA che stabiliranno se saràbis oppure toccherà all’ex vicepresidente democratico prendere in mano le chiavi della Casa Bianca per i prossimi quattro anni. Vero ago della bilancia della delicatissima partita – che cambierà o confermerà il volto dell’America – sono gli “Swing States”. Se alcuni Stati sono, infatti, tradizionalmente schierati con il candidato repubblicano mentre altri sono una roccaforte per il candidato democratico, gli “Swing States”, non sono né rossi né blu, i colori dei due grandi partiti americani. Sono quelli considerati in ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - Capezzone : Su @atlanticomag assolutamente da non perdere l’analisi di @jimmomo alla vigilia delle elezioni Usa. Perché per Tru… - FidanzaCarlo : Più vedo “cronache” e commenti sulle elezioni negli #USA e più mi auguro che anche stavolta la spocchia del… - effe_grazia : RT @AlfioKrancic: Ho la vaga sensazione che il governo per varare misure più drastiche e dare il via alle direttive del Grande Reset, atten… - wallstreetita : RT @FilippoCarmigna: Elezioni Usa, quando si conosceranno i risultati definitivi -