Elezioni USA | Social decisivi per il voto

(Teleborsa) – Cresce l'attesa per vedere chi siederà alla Casa Bianca per i prossimi 4 anni: resterà Donald Trump? O sarà scalzato dal rivale democratico Joe Biden? La sfida si è fatta dura e si prospetta una guerra all'ultimo voto, soprattutto perché il numero dei voti per posta è altissimo e l'attuale Presidente ha già preannunciato che non farà sconti. Ma fra i due c'è anche un'altra sfida, più virtuale, che si gioca sui Social. Una ricerca condotta per l'Eurispes dal data journalist e scrittore Livio Varriale, ha analizzato la montagna di tweet inviati dal 1° gennaio 2020 al 31 ottobre 2020 con le parole chiave Trump e Biden, scoprendo che ne sono state generate un miliardo di interazioni.

