Elezioni Usa, Biden ottimista: 'Abbiamo finito con il caos di Trump' (Di lunedì 2 novembre 2020) 'E' tempo che Donald Trump faccia le valigie e se ne ritorni a casa. Abbiamo chiuso con il caos'. Lo ha detto Joe Biden in uno degli ultimi comizi della sua campagna elettorale in Ohio, facendo così ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 novembre 2020) 'E' tempo che Donaldfaccia le valigie e se ne ritorni a casa.chiuso con il'. Lo ha detto Joein uno degli ultimi comizi della sua campagna elettorale in Ohio, facendo così ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - Capezzone : Su @atlanticomag assolutamente da non perdere l’analisi di @jimmomo alla vigilia delle elezioni Usa. Perché per Tru… - FidanzaCarlo : Più vedo “cronache” e commenti sulle elezioni negli #USA e più mi auguro che anche stavolta la spocchia del… - francesco201423 : RT @giuseppe_masala: Due pillole sulle elezioni Usa. (MiniThread) ??Trump sarà il primo presidente Usa a non aver fatto scoppiare una guerr… - AntonelloAng : RT @giuseppe_masala: Due pillole sulle elezioni Usa. (MiniThread) ??Trump sarà il primo presidente Usa a non aver fatto scoppiare una guerr… -