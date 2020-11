Elezioni USA 2020, iniziato il countdown: come seguire l’Election Night in tv (Di lunedì 2 novembre 2020) Il conto alla rovescia per le Elezioni Presidenziali 2020 in USA è ufficialmente iniziato: martedì 3 novembre è il giorno della chiamata ufficiale alle urne per eleggere il 46° Presidente degli Stati Uniti d’America, anche se tra voto per posta ed early voting, almeno negli Stati in cui è permesso, sono già oltre 90 milioni – dati del 31 ottobre – gli americani che hanno già espresso la propria preferenza. In ballo non solo il prossimo inquilino della Casa Bianca ma anche un terzo dei componenti del Senato e l’intera Camera. Sono ufficialmente 6 i candidati alla Casa Bianca, ma la vera sfida è a due: in lizza il democratico Joe Biden, con la vicepresidente Kamala Harris, e l’attuale Presidente in carica, Donald Trump, che punta al secondo mandato con il ... Leggi su tvblog (Di lunedì 2 novembre 2020) Il conto alla rovescia per lePresidenzialiin USA è ufficialmente: martedì 3 novembre è il giorno della chiamata ufficiale alle urne per eleggere il 46° Presidente degli Stati Uniti d’America, anche se tra voto per posta ed early voting, almeno negli Stati in cui è permesso, sono già oltre 90 milioni – dati del 31 ottobre – gli americani che hanno già espresso la propria preferenza. In ballo non solo il prossimo inquilino della Casa Bianca ma anche un terzo dei componenti del Senato e l’intera Camera. Sono ufficialmente 6 i candidati alla Casa Bianca, ma la vera sfida è a due: in lizza il democratico Joe Biden, con la vicepresidente Kamala Harris, e l’attuale Presidente in carica, Donald Trump, che punta al secondo mandato con il ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - Capezzone : Su @atlanticomag assolutamente da non perdere l’analisi di @jimmomo alla vigilia delle elezioni Usa. Perché per Tru… - riotta : Molti problemi elezioni Usa su voto per posta, il servizio, diretto da un Trumpiano di ferro non riesce a consegnar… - rubino7004 : Io in attesa del verdetto elezioni USA - cicap : Chi vincerà le prossime elezioni in USA? Ve lo diciamo noi (quasi). La profezia, in realtà, non è proprio una profe… -