Elezioni Usa 2020: gli Stati Uniti al voto martedì 3 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Elezioni USA 2020 DATA: QUANDO SI VOTA – Gli Stati Uniti sono chiamati a scegliere il 46° presidente Usa. La sfida è tra l'attuale presidente Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden, ex vice di Barack Obama (qui la guida completa al voto). Le Elezioni si terranno martedì 3 novembre, ma quest'anno a causa della pandemia si siano già registrate affluenze record per il voto anticipato. QUI TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULLE Elezioni USA 2020 Le votazioni per le Elezioni Usa 2020 termineranno intorno alle 20 (ora locale), quindi i risultati ufficiali delle Elezioni presidenziali inizieranno ad arrivare quando ...

