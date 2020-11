Elezioni USA 2020 diretta video LIVE: gli ospiti della maratona TPI (Di lunedì 2 novembre 2020) Elezioni USA 2020 diretta video – Quale sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America? Sarà confermato Donald Trump o vincerà Joe Biden? Lo scopriremo insieme con una diretta video che partirà martedì 3 novembre 2020 alle ore 23 e andrà avanti no stop fino alle ore 11 di mercoledì 4 novembre. Una maratona TPI vera e propria con alla conduzione il direttore Giulio Gambino e tanti ospiti in redazione. Seguiremo gli exitpoll, i commenti e i risultati Stato per Stato. ospiti Ma quali sono gli ospiti di TPI per la maratona video (dalle ore 23 alle ore 11) sulle Elezioni USA ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020)USA– Quale sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America? Sarà confermato Donald Trump o vincerà Joe Biden? Lo scopriremo insieme con unache partirà martedì 3 novembrealle ore 23 e andrà avanti no stop fino alle ore 11 di mercoledì 4 novembre. UnaTPI vera e propria con alla conduzione il direttore Giulio Gambino e tantiin redazione. Seguiremo gli exitpoll, i commenti e i risultati Stato per Stato.Ma quali sono glidi TPI per la(dalle ore 23 alle ore 11) sulleUSA ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - Capezzone : Su @atlanticomag assolutamente da non perdere l’analisi di @jimmomo alla vigilia delle elezioni Usa. Perché per Tru… - FidanzaCarlo : Più vedo “cronache” e commenti sulle elezioni negli #USA e più mi auguro che anche stavolta la spocchia del… - PonytaEle : RT @DiplomaziaTW: Quando conosceremo l’esito delle elezioni Usa? - 273_333 : Dott Fauci ! Oggi Trump urla follie al suo popolo ! Questi in coro tipo barabba barabba “ licenzialo !!“lui:”si do… -