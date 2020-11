Elezioni Usa 2020, cosa succede se Trump perde e contesta il voto (Di lunedì 2 novembre 2020) cosa succede se Trump contesta il voto Il 3 novembre si vota per eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti, ma la possibilità che Trump non riconosca il risultato delle Elezioni, e perfino che faccia in modo di rendere il processo di voto il più accidentato possibile al fine di contestarne la validità, è temuta da mesi dagli analisti e dagli strateghi elettorali della campagna del candidato del Partito Democratico, Joe Biden. LEGGI LA GUIDA DI TPI PER LE Elezioni USA 2020 Una notte elettorale senza risultato Già a maggio di quest’anno, un articolo sul New York Times raccontava di un gruppo di funzionari del Partito Democratico che considerava proprio scenari di questo ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020)seil voto Il 3 novembre si vota per eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti, ma la possibilità chenon riconosca il risultato delle, e perfino che faccia in modo di rendere il processo di voto il più accidentato possibile al fine dirne la validità, è temuta da mesi dagli analisti e dagli strateghi elettorali della campagna del candidato del Partito Democratico, Joe Biden. LEGGI LA GUIDA DI TPI PER LEUSAUna notte elettorale senza risultato Già a maggio di quest’anno, un articolo sul New York Times raccontava di un gruppo di funzionari del Partito Democratico che considerava proprio scenari di questo ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - Capezzone : Su @atlanticomag assolutamente da non perdere l’analisi di @jimmomo alla vigilia delle elezioni Usa. Perché per Tru… - FidanzaCarlo : Più vedo “cronache” e commenti sulle elezioni negli #USA e più mi auguro che anche stavolta la spocchia del… - MatteoGallone_ : RT @Kuspide_SCF: Alla vigilia delle elezioni in Usa, Wall Street chiude col segno positivo, dopo aver archiviato la peggiore settimana da m… - IndomitusVirtus : RT @jobwithinternet: @ebreieisraele Deep state muove i pupazzi per creare caos nell'attesa delle elezioni Usa. Mandano un segnale anche in… -