Elezioni Usa 2020: chi sono i grandi elettori e come funziona il sistema elettorale (Di lunedì 2 novembre 2020) sistema elettorale USA come funziona – Gli Stati Uniti d’America sceglieranno il loro futuro presidente martedì 3 novembre 2020, in quelle che sono state definite le Elezioni più importanti della storia americana: lo scontro tra l’attuale presidente Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden è stato al centro di una campagna difficile negli ultimi mesi, a causa dell’emergenza Covid-19, e l’esito del voto è più che mai incerto. La corsa alla Casa Bianca è iniziata l’inverno scorso con le primarie, che hanno determinato i candidati presidente e vice per il partito Repubblicano e per il partito Democratico. Il presidente eletto a novembre comincerà ufficialmente il suo mandato il ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020)USA– Gli Stati Uniti d’America sceglieranno il loro futuro presidente martedì 3 novembre, in quelle chestate definite lepiù importanti della storia americana: lo scontro tra l’attuale presidente Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden è stato al centro di una campagna difficile negli ultimi mesi, a causa dell’emergenza Covid-19, e l’esito del voto è più che mai incerto. La corsa alla Casa Bianca è iniziata l’inverno scorso con le primarie, che hanno determinato i candidati presidente e vice per il partito Repubblicano e per il partito Democratico. Il presidente eletto a novembre comincerà ufficialmente il suo mandato il ...

