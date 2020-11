Elezioni Usa 2020, che cosa dicono i sondaggi a un giorno dal voto (Di lunedì 2 novembre 2020) Joe Biden o Donald Trump. A poche ore del voto i sondaggi danno sempre il candidato democratico in vantaggio, ma il tycoon ha insegnato che “non è finita finché non è finita”. I sondaggi di FiveThirtyEight Secondo il sito FiveThirtyEight, nei sondaggi nazionali Biden è avanti di 8.5 punti percentuali su Trump (52% a 43.5%). Vantaggio più ampio per Nbc News/The wall street journal, che dà il dem a +10%. Secondo RealClearPolitics, che fa la media dei sondaggi nazionali, dice Biden +7.2%. Gli Stati in bilico Ma gli Stati che contano, i cosiddetti wing states, sono quelli incerti. In particolare Florida (che mette in palio ben 29 delegati), Arizona, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, e Michigan; la rust belt che quattro anni fa spalancò ... Leggi su italiasera (Di lunedì 2 novembre 2020) Joe Biden o Donald Trump. A poche ore deldanno sempre il candidato democratico in vantaggio, ma il tycoon ha insegnato che “non è finita finché non è finita”. Idi FiveThirtyEight Secondo il sito FiveThirtyEight, neinazionali Biden è avanti di 8.5 punti percentuali su Trump (52% a 43.5%). Vantaggio più ampio per Nbc News/The wall street journal, che dà il dem a +10%. Secondo RealClearPolitics, che fa la media deinazionali, dice Biden +7.2%. Gli Stati in bilico Ma gli Stati che contano, i cosiddetti wing states, sono quelli incerti. In particolare Florida (che mette in palio ben 29 delegati), Arizona, North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, e Michigan; la rust belt che quattro anni fa spalancò ...

