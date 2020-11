Elezioni Usa 2012: Obama perde consensi ma ottiene il bis. Battuto Romney (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 6 novembre 2012 il presidente uscente Barack Obama viene rieletto alla Casa Bianca. Lo sfidante Mitt Romney recupera consenso ma resta distante. Nel 2012 Barack Obama si riconferma alla Casa Bianca, a consolidamento della tradizione che vuole i presidenti uscenti ottenere il secondo mandato presidenziale. Il primo mandato di Barack Obama Nel 2008 il senatore dell’Illinois aveva ottenuto la storica vittoria su McCain: il successo è stato il primo di un nero. La Presidenza Obama ha dovuto subito affrontare la sfida alla grande recessione dovuta alla crisi economica mondiale, la cattura di Osama Bin Laden e i rapporti con il Medio Oriente. Tra i principali meriti della presidenza c’è la riforma del sistema sanitario, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 6 novembreil presidente uscente Barackviene rieletto alla Casa Bianca. Lo sfidante Mittrecupera consenso ma resta distante. NelBaracksi riconferma alla Casa Bianca, a consolidamento della tradizione che vuole i presidenti uscenti ottenere il secondo mandato presidenziale. Il primo mandato di BarackNel 2008 il senatore dell’Illinois aveva ottenuto la storica vittoria su McCain: il successo è stato il primo di un nero. La Presidenzaha dovuto subito affrontare la sfida alla grande recessione dovuta alla crisi economica mondiale, la cattura di Osama Bin Laden e i rapporti con il Medio Oriente. Tra i principali meriti della presidenza c’è la riforma del sistema sanitario, ...

