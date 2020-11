“Ecco quando ci sposiamo”. Beatrice Valli di UeD, finalmente le nozze con il suo Marco Fantini (Di lunedì 2 novembre 2020) Si sono conosciuti a Uomini e Donne quando lui era stato scelto come tronista da Maria De Filippi. Si sono piaciuti e sono diventati una bellissima coppia. Stiamo parlando di Beatrice Valli e Marco Fantini. I due hanno 3 figli, Alessandro, Bianca e Azzurra: quest’ultima è nata il 13 maggio e di recente è stata battezzata. Beatrice e Marco sono due influencer molto seguiti sui social. E proprio rispondendo a una domanda di uno dei loro fan Beatrice ha svelato una notizia importante. I due si sposeranno il prossimo anno: “Se non ci sono altri imprevisti – ha detto Beatrice -, a settembre 2021”. Una rivelazione che ha fatto felici i tanti follower della coppia che si è formata negli studi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Si sono conosciuti a Uomini e Donnelui era stato scelto come tronista da Maria De Filippi. Si sono piaciuti e sono diventati una bellissima coppia. Stiamo parlando di. I due hanno 3 figli, Alessandro, Bianca e Azzurra: quest’ultima è nata il 13 maggio e di recente è stata battezzata.sono due influencer molto seguiti sui social. E proprio rispondendo a una domanda di uno dei loro fanha svelato una notizia importante. I due si sposeranno il prossimo anno: “Se non ci sono altri imprevisti – ha detto-, a settembre 2021”. Una rivelazione che ha fatto felici i tanti follower della coppia che si è formata negli studi di ...

ZZiliani : E siccome i nodi vengono sempre al pettine, caro #Marotta: ricorda quando l’1/10/17, dopo Atalanta-Juventus 2-2, la… - rubio_chef : Il terrorismo per come lo intende il @Viminale finirà quando il terrorismo per come lo intendo io cesserà di essere… - beppe_grillo : Nonostante la pandemia, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate, proprio quando sono entrati in vigore gli s… - laurabottoni012 : @lina_bsky Quando sensibilità e classe si uniscono... ecco arrivare Paolo Ciavarro! ?????? - Millazena : Ho avuto una brutta notizia relativa ad una persona a cui voglio molto bene ed ecco, sono un po' affaticata e non s… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco quando La pausa pranzo salverà l'economia di Milano: ecco come | Cook Corriere della Sera