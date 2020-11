E’ morto padre Bartolomeo Sorge Mattarella | “Lascia un vuoto nella società italiana”

(Di lunedì 2 novembre 2020)all’età di 91 anni.: “In prima fila contro mafia e ingiustizie”. MILANO –all’età di 91 anni. Il gesuita, considerato da tutti come uno degli artefici della Primavera di Palermo, si è spentosua Milano. La scomparsa del teologo e politologo è avvenuta nelle prime ore di lunedì 2 novembre 2020. Il religioso è stato impegnato nelle sue battaglie fino all’ultimo. “La mafia e Salvini comandano entrambi con la paura e l’odio, fingendosi religiosi. Si vincono, resistendo alla paura, all’odio e svelandone la falsa pietà“, ...

Avvenire_Nei : ?? È morto padre Bartolomeo #Sorge - chedisagio : ?? È morto anche Padre Bartolomeo Sorge, intellettuale italiano, innovatore e, come dice bene @PLCastagnetti, rinno… - Agenzia_Ansa : E' morto padre Bartolomeo #Sorge, figura di primo piano della Chiesa #ANSA - Maia1967 : RT @Avvenire_Nei: ?? È morto padre Bartolomeo #Sorge - RediStefano : RT @Luca_Fantuzzi: È morto Padre Bartolomeo Sorge. -

L'Italia ha perso un grande, padre Bartolomeo Sorge. Se c'è stata una primavera in Italia, la primavera di Palermo, in gran parte lo dobbiamo a lui. Legatissimo a Paolo VI, Bartolomeo Sorge è stato il ...