È morto Gigi Proietti: il teatro, il cinema e la tv sono a lutto (Di lunedì 2 novembre 2020) Un grave lutto ha colpito il mondo della recitazione italiana, oggi infatti ha perso uno dei suoi pilastri: l’attore Gigi Proietti. Una perdita enorme per il mondo dello spettacolo che da oggi brilla di una luce in meno. Indimenticabili restano le sue interpretazioni tra cui Febbre da Cavallo, per la regia di Steno, al fianco di Enrico Montesano. Nel giorno dei suoi 80 anni, è morto Gigi Proietti e, proprio a ridosso del suo compleanno, le sue condizioni di salute già precarie si sono aggravate. Una vita la sua, dedicata al teatro, al cinema e alla tv. Addio al grande Gigi Proietti “Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Un graveha colpito il mondo della recitazione italiana, oggi infatti ha perso uno dei suoi pilastri: l’attore. Una perdita enorme per il mondo dello spettacolo che da oggi brilla di una luce in meno. Indimenticabili restano le sue interpretazioni tra cui Febbre da Cavallo, per la regia di Steno, al fianco di Enrico Montesano. Nel giorno dei suoi 80 anni, èe, proprio a ridosso del suo compleanno, le sue condizioni di salute già precarie siaggravate. Una vita la sua, dedicata al, ale alla tv. Addio al grande“Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare ...

