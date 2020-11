È morto Gigi Proietti, gigante dello spettacolo italiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Il suo volto e il tono della sua voce sono patrimonio italiano, riconoscibili e riconosciuti ovunque. Gigi Proietti è morto nella notte a Roma. Proprio il 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni. Era ricoverato da alcuni giorni per un problema cardiaco. Accanto a lui la compagna di sempre Sagitta e le figlie Susanna e Carlotta. Ha passato cinquant’anni sulle scene fra teatro, cinema e tv. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Il suo volto e il tono della sua voce sono patrimonio italiano, riconoscibili e riconosciuti ovunque. Gigi Proietti è morto nella notte a Roma. Proprio il 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni. Era ricoverato da alcuni giorni per un problema cardiaco. Accanto a lui la compagna di sempre Sagitta e le figlie Susanna e Carlotta. Ha passato cinquant’anni sulle scene fra teatro, cinema e tv.

