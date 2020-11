Dragon Quest: nuovi grandi annunci per il 2021 in arrivo, parola di Yuji Horii (Di lunedì 2 novembre 2020) Square Enix si prepara a festeggiare il 35° compleanno di Dragon Quest nel 2021. L’autore della serie ha promesso grosse novità in arrivo Square Enix e il visionario game designer Yuji Horii hanno in serbo diversi annunci per il 35° anniversario della storica saga RPG Dragon Quest, che avverrà nel 2021. Square Enix ha tenuto l’evento Dragon Quest X Matsuri il 30 ottobre, con nuovi dettagli sull’esclusivo gioco di ruolo online per il Giappone. Yuji Horii, artefice principale della saga, ha promesso nuovi grandi annunci per il ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 2 novembre 2020) Square Enix si prepara a festeggiare il 35° compleanno dinel. L’autore della serie ha promesso grosse novità inSquare Enix e il visionario game designerhanno in serbo diversiper il 35° anniversario della storica saga RPG, che avverrà nel. Square Enix ha tenuto l’eventoX Matsuri il 30 ottobre, condettagli sull’esclusivo gioco di ruolo online per il Giappone., artefice principale della saga, ha promessoper il ...

Square Enix si prepara a festeggiare il 35° compleanno di Dragon Quest nel 2021. L'autore della serie ha promesso grosse novità in arrivo.

